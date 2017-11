Esta es la verdadera razón por la que Mónica Godoy está alejada de las teleseries

Mónica Godoy es una guapa actriz que lleva un largo tiempo alejada de la televisión, a pesar de haber aparecido en exitosas producciones como “Sucupira, “Tic Tac” o “Aquelarre”.

La última participación de la artista en televisión fue en el año 2014 cuando apareció en “Valió la pena”. Desde entonces está completamente alejada de la pantalla chica.

Es por su distanciamiento de la televisión que la actriz fue consultada por T13, ante lo cual respondió que “cuando uno sale de la tele y se da cuenta que hay un mundo afuera, que es igual o más atractivo que la tele porque puedes manejar tus tiempos, sobre todo cuando tienes familia y niños chicos. Uno se va acomodando a eso entonces ya no es lo mismo y no hay una desesperación por estar en la tele”.

No obstante, no cierra por completos las posibilidades de volver a las teleseries, asegurando que “si hay un personaje exquisito, rico que me guste, que me parezca un desafío y que además todo me cierre como compañeros y contrato, por su puesto, fantástico, pero no he vuelto a la tele porque esas condiciones no se han dado”.

En ese sentido, la actriz recalcó que “lo que me han ofrecido no ha sido lo suficientemente atractivo como lo está siendo para mí en este momento el teatro y mi productora teatral”.

Además, la actriz conversó con el portal Página7, reconociendo que sí ha recibido ofertas, pero que al tener que cuidar a sus dos hijas las cosas se han hecho más complicadas para su retorno. “Como he seguido haciendo teatro todo el tiempo, ahí sigo con los desafíos actorales, sigo actuando”, sentenció.