Esta es la verdadera razón por la que Selena Gómez y The Weeknd terminaron su relación

La relación de Selena Gómez y Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se terminó definitivamente, según informó la revista People el lunes de la semana pasada.

Es por eso que de manera inesperada y paulatina han ido saliendo a la luz los detalles de la ruptura de Selena Gomez y The Weeknd. Por ejemplo, ahora se sabe que fue él quien decidió terminar con la relación. Lo anterior “explica” por qué recientemente fue visto en un club nocturno disfrutando de su soltería.

Una fuente cercana a los famosos cantantes comentó: “Ella y Abel han tenido dificultades durante los últimos meses. Ha sido duro, ya que él está de gira y ella está filmando en Nueva York. Eso no fue fácil para ellos. Selena hizo un gran esfuerzo por ir a los conciertos que pudo, pero por ahora se acabó, aunque siguen en contacto”, aseguró esta fuente anónima.

Esta desconocida persona también declaró que la ruptura no ha sido fácil para ninguno de los dos y agregó que esta separación no quiere decir que Selena Gómez volverá con Justin Bieber, ni que él haya sido el detonante para que The Weeknd tomara la drástica decisión.

Asimismo, señaló que, pese a la separación, Selena y The Weeknd “siguen en contacto”. Sin embargo, hace poco se dio a conocer que el cantante de 27 años dejó de seguir a Selena en sus redes sociales, algo que en estos tiempos significa un cierto tipo de “alejamiento”.

Cabe señalar que la pareja duró aproximadamente 10 meses.

fuente: tvynovelas