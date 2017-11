Michael Jackson es sin duda alguna una de las figuras más importantes en la cultura pop; su fuerza creativa y su estética lideró los éxitos de listas musicales durante años y su legado aún se mantiene vigente. Por otro lado, Prince es otro artista muy influyente, con una creatividad que logró varios éxitos que se escuchan hasta el día de hoy.

Pese a que ambos eran artistas realmente talentosos, la prensa inventó una eterna rivalidad entre ellos. Y es que hay ‘pistas’ que apuntan a esto, por ejemplo, cuando Prince se negó a participar en el éxito global de Jackson “We Are The World”, en 1985. Además, no quiso hacer un dueto con el rey del pop con la canción “Bad” en 1987. De todas formas, si es que existió alguna especie de enfrentamiento entre ambos artistas, esto nunca fue corroborado por nadie.

Por otro lado, estaba Bubbles, el chimpancé que por casi 20 años acompañó a Michael Jackson, estando con él todo el tiempo en giras mundiales como el Bad Tour en 1987. Además, este animal acompañó al artista en casi todos los eventos, como visitas importantes a autoridades o matrimonios de amigos.

Sabiendo este contexto, te contaremos sobre una delirante noticia que publicó el tabloide estadounidense National Enquirer en el año 1987. Según consigna la biografía no oficial de Prince, pese a la supuesta enemistad que tenía con Jackson, ambos artistas compartieron un trozo de pizza en un restaurant, acompañados de Bubbles.

Poco después de ocurrido este hecho, el medio de comunicación antes señalado tituló: “Michael Jackson: Prince está usando telepatía para volver loco a mi chimpancé”.

Según indicó una fuente anónima que supuestamente era un amigo en común entre ambos artistas, Michael Jackson estaba furioso porque Prince estaba usando tácticas de comunicación telepática hacia su chimpancé.

Según esta misma fuente, Bubbles habría empezado a mostrar los dientes en forma amenazante al rey del pop, y habría pasado tres días despedazando sus cosas, aterrorizando a quienes trabajaban en la casa de Jackson.

Según decía la “noticia”, Prince habría estado perfeccionando tácticas para poder comunicarse telepáticamente con los animales, por lo que Michael señaló: “¡Prince ha ido demasiado lejos esta vez!”.

Luego, continuaba la nota del medio, Jackson se habría contactado con un experto en este tipo de comunicación para pedirle que bloquee “a cualquier precio” los mensajes que Prince le entregó a su mascota.

En la biografía de Michael Jacksón, escrita por J. Randy Taraborrelli, se habló sobre esta curiosa noticia. Allí decía que uno de los empleados de la casa del rey del pop recordó la reacción del artista al enterarse de esta historia, señalando “Nunca lo habíamos oído reírse tanto”.