Estas son las peores características de cada signo del zodiaco

Por más que muchas personas no le den fe a las indicaciones del horóscopo, aunque no nos guste admitirlo, todos sabemos que hay veces cuando las revelaciones estelares resultan aplicarse a nosotros y nuestras vidas mejor que nunca. Mientras algunos de los detalles astrológicos se refieren a nuestra vida amorosa, otros al trabajo, suerte en los negocios o salud, lo que estás a punto de leer no tendrá mucho de agradable.

Los siguientes párrafos te ayudarán a conocer las características más aterradoras de tu signo del Zodiaco. ¿Estás dispuesto a conocerlas?

ARIES: Tus pensamientos se caracterizan por cierta morbosidad: te suele atraer todo lo sangriento y mortal. No sabes controlar tu temperamento y cuando alguien te hace estallar, pareces destruir todo a tu alrededor. Eres un verdadero cascarrabias: impaciente, poco tolerante e impulsivo.

TAURO: Obstinado e inconformista, eres muy difícil de vencer durante un conflicto (sea cual sea). Los que se meten contigo, no tardan en comprender la gravedad de su situación. Tu arrogancia en opinión de los demás te convierte en una persona fría e insensible. Lo harías todo con el fin de conseguir tus metas.

GÉMINIS: Tal y como lo indica tu signo, eres una persona de dos caras, e incluso en los momentos de mayor dulzura tus prójimos tienen miedo a que te conviertas en un monstruo. Luchas contra frecuentes cambios de humor, eres totalmente imprevisible y susceptible a más no poder. Manipulas a los demás con facilidad y no te cuesta nada mentir. CÁNCER: Eres extremadamente caprichoso y, a pesar de parecer dócil y delicado, sabes muy bien dónde apuntar para causar dolor a otra persona. Olvidar y perdonar los daños no va contigo: a tus enemigos les pagas con la misma moneda y eres lo bastante calculador para esperar el momento más oportuno para atacarlos.

LEO: Tu naturaleza apodíctica hace que no soportes ver a otros al mando: es algo más fuerte que tú querer eliminar a toda la competencia, y no te importa pisar encima de ellos con el fin de conseguir tus objetivos. Debido a tu excesivo orgullo, no sueles perdonar a nadie y les guardas rencor. Los que conocen el poder de tu furia saben que es mejor no ponerte obstáculos en el camino. VIRGO: Tiendes a ser demasiado exigente muy difícil de impresionar. Te encanta criticar (tanto a los demás, como a ti mismo) y encuentras cierto gusto en ver a otras personas fracasar. Te consideran un ser brusco y adicto a la perfección en todos los sentidos. El pesimismo y escepticismo son dos características más potentes de tu índole.