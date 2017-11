Este es el peor defecto de los hombres según su signo del zodiaco

Cada signo del zodiaco tiene características que lo hacen único, y las cosas que describen a cada uno pueden ser buenas, pero también hay defectos, como tienen todos los seres humanos.

Es por eso que el portal Nueva Mujer elaboró una lista en la que muestra los peores defectos de los hombres bajo cada signo del zodiaco.

Revisa la lista a continuación:

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Los Aries son ENORMES bebés cuando las cosas no salen como deben. No es raro para ellos lanzar rabietas no apropiadas para la edad cuando alguien no los escucha. Este comportamiento infantil poco atractivo.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro puede ser MUY materialista. Es genial apreciar las cosas agradables y tener un gusto refinado, pero no es bueno que te consuma. Estar tan obsesionado con el dinero, les hace perder atractivo.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Los géminis son bipolares y eso hace que sean difíciles de fiar. No es que lo hagan a propósito, pero cambian tan rápido que pueden asustarte. No es necesariamente un rasgo feo, pero es inquietante.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

¿Conoces el meme de llanto feo de Kim Kardashian? Si buscas a Cáncer en el diccionario, esa es la foto exacta que verías. Los cánceres son literalmente feos pregoneros. Y lloran por TODO.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los leos son egoístas y tienden a ser un amor cuando los alabas. ¿Y quién no? Se molestan cuando alguien no les presta la atención o no les siguen el juego. Aunque claro, nada les quita su personalidad divertida y encantadora..

Virgo

(23 de agosto a 22 de septiembre)

Los Virgo pueden ser muy críticos y caer en la crueldad. Debido a que se mantienen a un nivel muy alto y esperan que todos los demás sigan el ejemplo. Pueden ser totalmente despiadados al burlarse de alguien. Si estás cerca de un Virgo, hay un 99.9% de posibilidades de que no callarán lo que piensan de tu outfit.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

En general, Libra es bastante fácil de entender. Son justos y amables. PERO pueden muy glotones. Un Libra es de esos que pasa al drive-thru a las 2 am si le da hambre.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los Escorpios son fríos como hielo. Te masticarán y te escupirán sin siquiera pestañear.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arrogantes totales. Su confianza puede convertirse rápidamente en narcisismo puro y se vuelve más intolerable. Nadie quiere estar cerca de alguien tan ensimismado.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los Capricornio pueden ser grandes snobs. Esto los puede volver un poco prepotentes y que te vean por debajo de su nariz alzada.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Los Acuario son bichos raros. Pero no precisamente de forma encantadora como personaje de serie de televisión. Te sacarán de onda de un momento a otro.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis suele estar tan ocupado sumergido en su propio mundo soñador e imaginario que se olvidan por completo de los planes reales que han hecho. Te cancelarán una hora antes de que se suponga que aparezcan. O peor, a veces ni siquiera te responden.

vía: nuevamujer