Este es tu signo opuesto del zodiaco y lo que tienes que aprender de él

Muchos saben la personalidad que los rige según su signo zodiacal, no obstante, no todos tienen conocimiento de cuál de todos los signos es el opuesto. Pero que sea opuesto no significa ‘incompatible’, sino que hay cosas que ellos pueden enseñar y complementar a tu personalidad.

Es por eso que el sitio web Huffington Post elaboró un listado de los signos contrarios y cómo podemos aprender de ellos:

Aries/ Libra (Fuego/ Aire). El Aries de la pareja será quien tome la iniciativa y se lance a la conquista, pero posiblemente no se dará cuenta que ha sido Libra, con su sutil seducción, quien haya puesto en marcha la maquinaria del amor. Aries aprende a ser más compasivo al lado de un Libra, mientras que Libra se hace más fuerte y decidido.

Tauro/Escorpión (Tierra/Agua). Tauro se siente atraído y fascinado por la personalidad misteriosa y profunda del Escorpión; mientras que, este signo se rinde ante la honestidad, y la naturaleza relajada y estable de Tauro.

Géminis/Sagitario (Aire/Fuego). Extrovertidos como nadie más, pero lo expresan de distinta manera. Géminis le enseñará a Sagitario a no tomar las cosas tan en serio, mientras que este signo le mostrará a Géminis todo su potencial si se atreve a profundizar.

Cáncer/Capricornio (Agua/Tierra). Tienen la misma mirada de la vida. Cáncer es frágil y sensible, pero con su signo opuesto se siente seguro. Capricornio se ablanda ante la ternura de su pareja Cáncer.

Leo/Acuario (Fuego/Aire). Una competencia de egos. Ambos son extrovertidos y alegres, Leo pondrá pasión a la relación; mientras que, Acuario agregará una nota de frescura, y de amistad.

Virgo/Piscis (Tierra/Agua). Ambos se complementan, pensamientos realistas y la imaginación. Virgo ayuda a Piscis a mantener los pies sobre la tierra y a ser más fuerte, y Piscis, inspira a Virgo a encontrar la belleza en las cosas simples de la vida.

