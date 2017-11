El amor puede tener altos y bajos y en muchas ocasiones depende de nosotros controlar algunas situaciones que nos llevan a conductas auto destructivas con respecto a este tema.

El amor debe ser considerado como algo positivo para la vida y no asociarlo con pena y sufrimiento. Por eso está en tus manos cambiar las cosas.

Si eres de los que cree en el horóscopo entonces sabes que hay ciertas características de cada signo que lo hacen único en el mundo, pero esto también lo lleva a algunos pensamientos o actitudes que no contribuyen mucho en el crecimiento personal.

Es por eso que el portal Nueva Mujer elaboró una lista con los mayores errores que podrías cometer en el amor el próximo año si no haces algo al respecto:

Aries

Comenzarás el año con la idea de no querer saber nada sobre el amor, querrás estar soltero y lograrás tener esa independencia que tanto añoras. Sin embargo, no te cierres a las posibilidades de conocer a alguien, ya que puede que conozcas a alguien con tus ideales y no deberías dejarlo ir, pues te hará muy bien. No renuncies por completo a la idea de tener relaciones amorosas.

Tauro

Si no tienes cuidado, el próximo año puede que recaigas en una relación que no te hizo bien este 2017. Puede que le des una segunda oportunidad a alguien que no lo merece por el simple hecho de que no quieres perder tiempo buscando otras personas y prefieres volver a algo que ya conoces. Mucho cuidado con los ex.

Géminis

Vas a estar confundido entre dos personas, lo que te llevará a la duda de ‘cuál elegir’, pues ambos te gustarán por diferentes motivos. Debes tener tus prioridades claras y dejar de preocuparte por estar a la fuerza con alguien, de lo contrario te quedarás solo.

Cáncer

El 2018 vendrá con varios momentos de inseguridad para ti, momentos en que sentirás que nadie podrá volver a amarte. Pero no debes dejar que estos miedos te convenzan de que no puedes recibir amor. Vas a encontrar a alguien en algún momento, e incluso puede que ya lo hayas hecho, pero no debes seguir pensando en que todos te harán sufrir.

Leo

Quizás este 2018 te fijes en la persona incorrecta y además te obsesiones con la idea, por lo que terminarás gastando energía innecesaria en ello. Esto generará que pierdas la oportunidad de conocer personas que sí valen la pena. Debes dejar de ser tan obsesivo con lo negativo.

Virgo

Tu mayor problema será el pensamiento excesivo, ya que en lugar de disfrutar los momentos de coquetería pasas cuestionándote el ‘por qué’ de todo. Deja de hacerte tantas preguntas y disfruta. Si no pones atención en esto te volverás loco analizando a la persona que te interesa y eso puede que espante a quien está a tu lado.

Libra

Los miedos serán un gran enemigo este 2018. Puede que canceles citas por estar demasiado nervioso o si las tomas, puede que no salgan del todo bien por lo mismo. Este miedo puede que limite tu oportunidad de conocer a alguien. Es por eso que debes dejar de auto sabotearte y así las cosas fluirán.

Escorpión

Tu vida amorosa puede que se vea truncada por tus propias acciones. En vez de buscar el amor estás obsesionado por trabajar y ganar dinero. Esto hará que no dediques tiempo a conocer gente o a tu relación. Debes intentar tener un equilibrio en tu vida.

Sagitario

Puede que pierdas gente importante sólo por el miedo a tus propios sentimientos, ya que intentas verte despreocupado y hacerte el que no te importa. Sin embargo, esto no es muy inteligente. Si actúas así, la persona que está a tu lado no se sentirá amada y esto hará que se aleje de ti, causando una gran pena en tu vida.

Capricornio

Tus problemas de confianza serán tu mayor enemigo este 2018. Dudas del interés de la otra persona, a pesar de que esta se muestre interesada. Mucho cuidado, porque puedes terminar alejando gente que de verdad vale la pena.

Acuario

El pesimismo puede que estropee las cosas para ti el próximo año. Si vives pensando que te ocurrirán cosas malas, entonces estas ocurrirán. Debes dejar de suponer que la gente quiere hacerte daño y que te quedarás solo. Recuerda que el amor y el dolor no van de la mano.

Piscis

Vivir añorando el amor será tu problema. Sueñas con alguien que te ame y te entregue todo el cariño que necesitas. Esta idea hará que te entregues muy fácilmente a cualquier persona sin antes conocerla. Debes tener cuidado, ya que esto puede que te lleve a sufrir.