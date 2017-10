Estos signos del zodiaco se caracterizan por ser unos maestros de la mentira

Sí, hay signos del zodiaco a los que mentir no les cuesta nada. No sienten culpa y para ellos todo es perfecto y a continuación te mostraremos cuáles son los signos más mentirosos, según el portal Nueva Mujer:

Tauro

Mienten porque quieren evitar el conflicto. No les gusta entrara en controversias, por eso siempre dirán lo que la gente quiere escuchar, aunque eso implique mentir. Tal vez diga que ama algo por no crear problemas, pero no quiere decir que lo sienta.

Escorpión

Son muy honestos con la gente, pero con ellos son brutalmente deshonestos porque tienden a evitar el conflicto, al igual que Tauro. La mayoría del tiempo tienen una opinión reservada de lo que les pasa y sí, mienten porque les es más fácil que expresar lo que en verdad sienten y les incomoda.

Capricornio

Son honestos, no se guardan nada, pero sin lo que piensan decir los pondrá en peligro, entonces mentirán y mantendrán esa mentira hasta el último momento. Primero están ellos y su integridad, después que el mundo gire.

Acuario

Este signo del zodiaco es un fiel creyente de que ‘el fin justifica los medios’, así que no se tentará el corazón para mentir y omitir información cuando le convenga.

Piscis

Son muy buenos para mentir y auto engañarse, pueden llegar a ser sinceros, pero eso es sólo cuando quieren estar bien con ellos mismos. Si tienen que mentir para conseguir algo o ayudar a alguien, no dudarán en hacerlo.

Libra

Tienen una mala reputación, eso es un hecho, el libra puede llegar a ser un doble cara. Son honestos consigo mismos y eso los lleva a ser calculadores e inventar historias que a veces ellos mismos creen.

Géminis

Tenemos un ganador, este signo tienen una personalidad dividida, miente mucho, siguen sus propias mentiras y eso hace que a veces se metan en camisa de once varas.

