Ex novio de Beyoncé entregó detalles de la vida de la cantante antes de que fuera famosa

Beyoncé es una de las cantantes más populares que hay actualmente en la industria de la música. Es tan famosa, que hasta Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, la tiene en su lista de mejores amigas y la escogió personalmente para cantar en su inauguración hace unos años atrás. Sin embargo, todo el mundo cuenta con un pasado.

La diva se hizo conocida con la banda Destiny’s Child y su ex novio Lyndall Locke es quien recientemente ha contado que Beyonce no es la chica simple que cuenta ser, sino que siempre estuvo obsesionada con la fama y el control. “Estaba concentrada y sabía lo que quería. Comenzó a cantar cuando tenía 5 años y sus padres la apoyaban. Había un tren Beyoncé que iba rápidamente camino a la fama, estabas en él o no. Algunos caían en el camino, otros saltaban” confesó Lyndall para la revista Daily Mail.

Mathew Knowles, padre de la cantante, habría sido quien la llevó a la fama pero también quien llevó a su familia a la quiebra. “Déjame decirte, no podías meterte con Big Mac. Siempre quiso que fuese claro con mis intenciones. Me decía que no arruinara las cosas. Con Bey nos besamos por primera vez cuando ella tenía 13 años. Siempre estábamos juntos aunque no podía quedarme en su casa”. Además admite que Beyoncé siempre estuvo obsesionada con la fama “Vivía y respiraba su carrera”. Sus padres ocupaban todo el dinero en profesores de música. “Me dijo que nunca fumaría ni tomaría alcohol porque eso dañaría su voz, tenía una obsesión con el control”.

La relación llegó a su fin cuando Beyoncé alcanzó mayor fama y él estaba siempre esperándola, siguiéndola y dejando su vida atrás “Comenzó a mencionar mucho a otros tipos, como a Jay Z. Sentí que me estaba alejando de su vida. La fama le costó mucho en término de sus relaciones personales, pero creo que ella estaba preparada para eso“.

“Estuvimos juntos durante 10 años. Vi como cambió. Necesitaba a alguien como Jay Z para llevarla a otro nivel. No hay rencores” expresa. Actualmente Lyndall está casado y tiene un hijo de tres años. “No he hablado con ella en años, estoy feliz por ella. Yo amo mi trabajo y mi vida. Sé que fui especial y que me quiso, a esa edad uno nunca sabe qué sucederá en el futuro”.

vía: wapa