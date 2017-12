Adamari López nunca pasa desapercibida en redes sociales. Cada foto que esta mujer comparte es objeto de acuciosos comentarios, los que muchas veces son mal intencionados, y este fin de semana no fue la excepción.

La actriz puertorriqueña de 46 años publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su amiga Karla Birbragher luciendo un corto vestido blanco que dejaba ver sus piernas.

Tras publicar la fotografía junto a su compañera, hubo varios comentarios positivos, sin embargo, también varios usuarios de redes sociales la criticaron por la ropa que decidió usar.

Gracias por la invitación mi querida @karlabstyle y toda la familia de #Target Mi👗 y 👠 de @shopvickyvictoria A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Dec 2, 2017 at 5:07am PST

Es así como tras hacer pública su foto le dejaron comentarios ofensivos como “Para su edad ya es ridículo. Es una mujer madura, ya no le queda lo aniñado”; “Mala elección no todo nos queda y con este vestido te ves más chiquita”; “He leído muchos comentarios buenos y malos y lo que yo pienso es que Ada puede ser bonita de cara (no linda), pero el resto de su ser no le ayuda en nada, la gente chaparra y gorda no tiene elegancia”.

Por otro lado, también hubo usuarios que la defendieron y le entregaron mensajes como “Te ves bella Ada, mucha gente no sabe de moda”; “Me encanta que uses esos estilos”; “No escuches a las voces de la envidia”.

Lo cierto es que Adamari nunca se ha dejado intimidar por los ofensivos comentarios que puede hacer la gente y luce su cuerpo con total seguridad en sí misma, como lo hizo un tiempo atrás posando en traje de baño a pesar de que las redes sociales la llenaron de críticas.