Francisca Undurraga reveló las consecuencias físicas que le dejó su paso por “Doble Tentación”

Luego de su salida de “Doble Tentación”, Francisca Undurraga inició una relación con su compañero de reality, Tony Spina. Sin embargo, hace algunos días ambos anunciaron que su pololeo llegó a su fin, ya que las personalidades de ambos no lograron congeniar.

Pese a esto, la modelo chilena aseguró estar tranquila y feliz ‘disfrutando de su soltería’.

“Lo de Tony fue una relación cortita. Nos llevamos súper bien. Siento que ambos nos hicimos compañía quizás en momentos difíciles, pero buena onda“, explicó a la Estrella de Concepción, donde además confesó que ya no hablan.

Por otra parte, Undurraga también habló sobre su paso por el reality show de Mega, contando algunos detalles, hasta ahora desconocidos, que le dejaron terribles consecuencias en su cuerpo.

“Fue una experiencia súper fuerte. De cosas buenas y malas. Creo que hasta el día de hoy hay algunas cicatrices del reality, cosas o mañas que te quedan. Gente que te decepciona mucho“, comenzó relatando la modelo.

Luego habló sobre lo que le ocurrió, pero que encontró la ‘solución’ a los problemas físicos que la atormentaron tras su salida del programa: “En el reality engordé bastante y lo pasé mal por eso. Se me cayó el pelo y me salió acné nervioso. Tuve que lidiar con estas tres cosas, pero hoy estoy mucho mejor. Me traté el acné y me puse extensiones“, sentenció.

Cabe señalar que actualmente Francisca Undurraga está trabajando como animadora en el programa “The Lado” del Canal Vive, donde ha estado desarrollando sus aptitudes como comunicadora.