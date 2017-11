Gala Caldirola compartió un video en el que se ve cómo su bebé se mueve en su pancita de 5 meses

Buenos días!!! Hoy despertamos revoltosas!!🎀 y yo que muero de amor cada vez que siento tus pataditas…. y cada vez son más y más fuertes!!! es increíble cómo algo tan pequeñito puede significar algo tan grande!!! #goodmorning #buendia #babygirl #21weeks #luz

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Nov 16, 2017 at 2:59am PST