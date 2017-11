Gala Caldirola llamó la atención al revelar cuántos kilos ha subido durante su embarazo

La modelo Gala Caldirola se encuentra viviendo un muy buen momento de su vida junto a su pareja, Mauricio Isla, con quien espera la llegada de su primera hija, llamada Luz Elif.

La ex chica reality utiliza constantemente las redes sociales para mostrar los avances en su embarazo, revelando de esta manera uno que otro detalle de esta nueva etapa de su vida.

Hace pocos días, la modelo española compartió en su cuenta de Instagram un video realizando ejercicios que no requieren mayor esfuerzo, y junto al registro indicó cuántos kilos ha subido durante este proceso.

“Pues, aunque no me crean, ya subí 5.5 kilos y quizás no se aprecian pero ¡ya me pesan!”, aseguró a través de la red social de las fotos.

Pues aunque no me crean ya subí 5.5 kilos y quizás no se aprecian, pero ya me pesan!!😅💪🏼😂 #training #pregnant #goodmorning A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Nov 9, 2017 at 4:40am PST

Tras revelar los kilos subidos recibió comentarios como “Que tiene que hayas subido, estás embarazada!!!! Relájate y disfruta” o “Yo tengo 20 semanas igual que gala y he subido solo 1,5 kg”.

Pero también la publicación de la pareja del futbolista nacional llamó la atención de sus miles de seguidores, ya que según muchos es peligroso realizar actividad física durante el embarazo. Es así como su publicación tuvo mensajes como “Cuídate”, “No te exijas demasiado” o “Puede ser peligroso“.

Cabe señalar que pese a las críticas y ‘consejos’ por parte de quienes la siguen en redes sociales, Gala defendió su postura de continuar sus sesiones diarias de ejercicio durante el proceso de maternidad. “¡Un embarazo no es una enfermedad! (…) Una vida saludable es importante siempre, pero ahora más que nunca”, declaró hace algún tiempo en Instagram.