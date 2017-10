Hombre que estafó a su padre enfermo indignó a televidentes de “En su propia trampa”

Este domingo Canal 13 emitió un nuevo capítulo de “En su propia trampa”, donde se mostró la triste historia de un padre enfermo que fue estafado por su propio hijo.

En el año 2009, Hugo Saavedra junto a su esposa vivían en su casa en la localidad de Lo Prado, pero uno de sus hijos, llamado Hugo, le ofreció una de sus parcelas en Tagua Tagua.

Ante esta oferta, él y su esposa aceptaron y le traspasaron la casa a través de una venta ficticia por un monto de 9 millones de pesos, para que, en el caso de que ellos murieran, este hijo la vendiera y repartiera el dinero entre sus otros tres hermanos. Sin embargo, todo se trató de una estafa, ya que la casa estaba inhabitable, por lo que Hugo Saavedra vive actualmente de allegado en la casa de una de sus hijas.

Es por eso que a través de ‘En su propia trampa’, el matrimonio denunció este hecho, argumentando que su casa les costó mucho esfuerzo. Además, esta pareja sufre graves enfermedades debido a su avanzada edad. En tanto, su hijo cuenta con cuatro casas, tres autos y un trabajo estable.

“Le he pedido miles de veces que me devuelva lo que es mío. Yo tampoco quiero ir más para la casa… pero si quieres no te hablo nunca más, le digo yo“, le señaló afligido este hombre a la abogada, Macarena Venegas.

Es por eso que el programa de denuncia organizó una junta entre este hombre y su hijo para que así pudieran llegar a un acuerdo.

“Hijo, entrégame la plata que es de la casa mía”, le dijo amablemente el hombre de 68 años a su hijo, ante lo cual éste respondió de forma muy prepotente: “¿Qué querí?… Si hay un comprador se la entrego. Yo no tengo plata”.

Fue en ese instante que Macarena Venegas hizo su aparición para encarar a este hijo, pero en ese momento el hombre escapó de las cámaras sin ningún tipo de intención de solucionar las cosas.

Lamentablemente, no hubo ninguna solución para el afligido hombre, pero sí quedó fijada una audiencia para que se establezca una pensión a su favor.

En tanto, en Twitter manifestaron el repudio ante este hijo. Revisa las reacciones:

#EnSuPropiaTrampa

¿Cómo un hijo puede ser tan maldito con sus padres? Que rabia me dan

Todo se devuelve y se paga en esta vida — Dany 🐰 (@_Ayeka) October 23, 2017

El hijo del año Hugo Saavedra, le roba a sus padres y hasta se ríe el muy desgraciado!! #EnSuPropiaTrampa pic.twitter.com/62Um38gXPe — Teté ⚪🔵⚪ (@Tete_Villagra) October 23, 2017

No logro entender como un "hijo" puede ser tan maldito con sus propios padres!#EnSuPropiaTrampa — ❌flying❌ (@Neeny_21) October 23, 2017

#EnSuPropiaTrampa,Gracias al equipo,advertirnos destos tipos"El hijo buena onda"con ss padres,nefasto 😈

Todo se paga aquí,+ temprano q tarde — Verito (@yosoyverito) October 23, 2017