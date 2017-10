Humor: 18 personas borrachas que hicieron cosas realmente estúpidas

Casi siempre, combinar alcohol con una que otra ocurrencia no deja buenos resultados, al contrario, nos lleva a hacer una serie de tonterías que si no prestamos atención de en dónde ni cómo las hacemos, pueden terminar en fotografías bochornosas navegando por Internet, lo que sólo aumentará nuestro malestar al otro día.

Y aunque probablemente pensemos que la inteligencia no se lleva bien con el alcohol, estos borrachos demostraron que efectivamente, cuando estas ebrio el cerebro no funciona del todo bien.

Es por eso que a continuación te mostraremos dieciocho casos de personas que definitivamente no tomaron las decisiones más correctas luego de que se les pasaron las copas y terminaron siendo furor en las redes sociales.

Revisa la lista a continuación:

Though it wasf a selfie , I fellm in drunkl pic.twitter.com/r6Ti1IWFfw

— bebalicious (@Bigdaddybeba) December 11, 2016