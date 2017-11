Impactante revelación de Armando Quiroga cambiará la historia en “Perdona Nuestros Pecados”

La noche de este jueves Mega emitió un nuevo capítulo de su exitosa teleserie nocturna, “Perdona Nuestros Pecados”, episodio que estuvo marcado por una inesperada revelación por parte de Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy) que podría cambiar el futuro de la historia.

Recordemos que la tía Clemencia (Consuelo Holzapfel) en su lecho de muerte hizo varias confesiones, entre ellas, le dijo a su hija Nora (Lorena Capetillo) que ella no era su madre, y que su verdadero padre era el malvado dueño de los almacenes de Villa Ruiseñor, no obstante, no le contó quién era su verdadera mamá.

En ese contexto, el capítulo de ayer tuvo una escena que llamó la atención porque se confirmó una de las teorías más comentadas por los usuarios en redes sociales. Se trata de una intensa conversación entre Guillermina (Ximena Rivas) y Armando Quiroga, en la cual el villano comenzó a recordar el pasado.

“Es el momento preciso para que hablemos del pasado… Usted es la mujer que mejor me conoce” le dijo a la directora del colegio, haciendo alusión a una extraña y hasta ahora desconocida relación que ambos tuvieron hace más de 30 años.

“Usted tuvo la oportunidad de ser madre y no quiso… le dije infinitas veces que no se enamorara de mí“, le continuó diciendo Quiroga a Guillermina, ante lo cual ella respondió: “¿Qué iba a hacer? Era una niña de 17 años, perdida en este pueblo y usted apareció, no tuve opción, yo sólo quería estar con usted”.

Luego de esto, la diretora hizo una importante y dolora revelación: “Justo en el momento en que usted iba a ser aceptado por todos los encopetados de este pueblo… me dejó embarazada. Tienes razón, todo podría haber sido tan distinto”, señaló la acongojada mujer.

“Bueno, sólo nos queda agradecer a la tía Clemencia…”, continuó Quiroga, ante la sorpresa de Guillermina quien desconcertada preguntó: “¿Quién es ella? ¿Qué tiene que ver?”.

“Ella es la mujer que crió a su hija… hoy estoy rompiendo mi promesa, porque esa criatura ya es una mujer que está aquí en Villa Ruiseñor, y usted la vio en los almacenes. Esa niña que ahora es una mujer, se llama Nora y es su hija, Guillermina”, reveló finalmente el personaje de Rudolphy.

Tras saber la verdad, Guillermina quedó impactada y lágrimas comenzaron a brotar de su rostro.

Como era de esperarse, en Twitter los televidentes manifestaron sus reacciones:

#LaMadreDeNora Guillermina te enteraste lo que todo Chile sabia, eres la madre de Nora!! — Paola Aguero (@paguero0903) November 17, 2017

#LaMadreDeNora Guillermina tambien tiene un nieto, el yoni — Oscar Javier Pasten (@PeladoBarbudo) November 17, 2017

#LaMadreDeNora ya se sabía que la madre de Nora era la Guillermina yo.cache pfff cuando llegó la Nora a Villa ruiseñor 😎😎 — Ricardo (@Rikar287) November 17, 2017

#LaMadreDeNora la Guillermina.cuando supo que Nora es su hija !!! pic.twitter.com/MQYjKI0Sd6 — Cecilia (@Cecilia25627330) November 17, 2017