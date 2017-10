Ingrid Parra cautiva a sus seguidores con drástico cambio de look

A fines del año pasado, Ingrid Parra anunció que se retiraría del programa nocturno de La Red, “Así Somos” tras una decisión del canal. Es por eso que a través de su cuenta de Instagram quiso comunicar la noticia con sus seguidores y escribió: “Hoy me despido de @asisomoslared. Me enseñaron muchas cosas, me dejaron decir lo que se me parara la raja. Me entendió cuando tenía un problema y yo acaté cada orden que me dieron… pero todo llega a su fin… y no me vengan con esas tonteras con que la tele es así porque que yo sepa en la TELE trabajan personas, y las personas creamos lazos y vínculos… es cuando eso se olvida cuando queda un poquito la cagada, en fin”.

Luego de eso agregó: “Me voy con la frente en alto y con mi corazón lleno de amor por todos ustedes… gracias por todos los saludos y buena onda de tantos lados… gracias por siempre recalcar en mí cosas positivas (y esto se lo digo a la gente)… gracias por mostrarme tanto cariño sin siquiera conocernos personalmente… gracias por las historias compartidas y las risas (compañeros) y obviamente gracias a mi querida y soñada @total_y_sexy que me acompañó en todo este camino. ¡Los quiero!”.

Tras esto, se ha mantenido alejada de la televisión, sin embargo, en Instagram suele compartir con sus más de 207 mil fanáticos distintas fotografías de su día a día cautivando a sus fans.

Ahora, la joven actriz volvió a sorprender al mostrar su nuevo look. Es así como Ingrid dejó atrás su pelo castaño con tintes rubios para dar paso a un color pelirrojo intenso.

Tras su decisión, la ex ‘Así Somos’ mostró su nuevo pelo en la red social y escribió: “#sinfiltro como me gusta venir a @benditapelu me atienden maravilloso y me dejan mi pelo soñado junto a @owaycl que tiene una línea que cuida al 🌎 y a los animales!”.

Inmediatamente después de publicar la foto, sus fanáticos la llenaron de halagos con mensajes como “Hermosa”, “Estás muy bella” o “Te ves muy guapa”.

Además, la publicación alcanzó más de 12 mil ‘me gusta’.