Durante los últimos meses -y aunque cueste trabajo creerlo-, muchos estadounidenses han planteado sus dudas sobre la veracidad de la redondez de la Tierra, y en su lugar han planteado que nuestro planeta puede ser plano.

Una de estas personas es Mike Hughes, a quien apodan “El loco”. Este hombre señala que la comunidad científica ha engañado al mundo entero durante años, por lo que el próximo sábado 25 de noviembre volará un cohete de fabricación casera para “demostrarlo”.

La idea de Hughes es lanzarse a 550 metros de altura y fotografiar todo lo que vea a su alrededor. Entonces, si ninguna de las imágenes demuestra algún tipo de curvatura, este hombre se dará por satisfecho y señalará que su “teoría” es cierta.

Este estadounidense de 61 años asegura que este nivel de altura es suficiente para ver si realmente existe algún tipo de curvatura en el horizonte o no.

Su insólita misión, llamada “investigación – Tierra plana”, ya ha recibido más de 20.000 dólares en donaciones (más de 12,5 millones de pesos chilenos) y cuenta con varios auspiciadores como “Juan Pollo”, “Helados Archie’s” y “Bimba”.

#flatearther @MADMIKEHUGHES plans to launch himself in homemade rocket this weekend#FlatEarth #sciencefiction #RocketMan https://t.co/9gKiOrfhgx pic.twitter.com/RUEuHEpoAO

— Kimberly M. Aquilina (@KimESTAqui) November 23, 2017