Iván Arenas se confiesa sobre su difícil paso por TVN como el Profesor Rossa: “Me quería ir”

Iván Arenas es el creador del conocido personaje de televisión, el Profesor Rossa, que durante muchos años enseñó y divirtió a grandes y chicos a través de la pantalla.

Hace algún tiempo que se encuentra alejado de la televisión, y en una entrevista para ‘Bienvenidos’ con el periodista, Juan Pablo Queraltó se sinceró sobre algunos momentos vividos con su personaje. No obstante, algo que llamó la atención fue la declaración que hizo sobre TVN, asegurando que en la señal estatal vivió uno de los peores momentos de su carrera.

Recordemos que hace algunos años, el contrato que Arenas tenía con Canal 13 se canceló sin previo aviso, por lo que él se fue a Vía X. Luego de su paso por ese canal tomó la decisión de irse a TVN.

“Estuve casi 30 años en Canal 13 haciendo de Profesor Rossa y todos los otros programas. Yo no la tuve (la despedida) en ningún programa y fueron hartos. Estuve un año sin despedirme y sin hacer nada así como muchos y tú lo sabes… los que trabajan en televisión saben que llega a ser asquerosa esa sensación porque te sientes pésimo, sobre todo cuando te siguen pagando por no estar haciendo nada en un canal. Todo eso lo viví y más encima con una persona, que no sé si mencionarla porque fue nefasta, no solamente para mí sino que para el trato de lo que significaba decir ‘este programa no va a continuar’”, comentó el humorista.

En ese contexto, Iván Arenas culpó a Vasco Moulian de su término y de no haber tomado las mejores decisiones como gerente: “Vasco Moulián, lo digo con nombre y apellido, un tipo que no supo tomar las riendas de un canal que le brindó todas las posibilidades de ser un gerente y de tomar determinaciones, y las tomó de una manera pésima“, indicó.

A lo anterior, agregó: “Me dolió el no poder despedirme porque nosotros teníamos planeado la continuidad, el Profesor Rossa hasta tenía libreto para el próximo año y nunca me dijeron que no seguía… Yo me fui porque no estábamos haciendo nada”.

Ante esto, Juan Pablo Queraltó le dio un espacio para que hable con sus seguidores, por lo que el humorista dijo: “Me arrepiento de no haberme despedido de la gente, de decir gracias por haberme seguido tantos años… Ahora quiero darle el agradecimiento a ustedes por ese reconocimiento que me han dado no solo 27 años, ni 30, son 35 y vamos para los 36 ya. Así que ¿qué mejor? Gracias a ellos (el público) yo hice lo que me gusta”.

En cuanto a su paso por TVN, Arenas se mostró profundamente avergonzado, señalando que: “En TVN fue un fracaso porque lamentablemente las reglas del juego se cambiaron en términos verbales. Yo dije en una reunión enorme, llena de gerentes: ‘Nosotros estamos llegando de Vía X donde teníamos una libertad un poco más alta, ya estaba destinada para adultos, o sea el Profesor Rossa ya no era para niños’. Y ellos contestaron que no tenían ningún problema”.

No obstante, todo eso cambió, ya que cuando grabaron la primera publicidad fue en el Passapoga con mujeres bailando, algo que le resultó muy extraño al rostro de televisión.

“A mí me llamó la atención de que la publicidad que hicieron en canal nacional fuera tan exagerada, porque la hicieron en el Passapoga y con minas bailando en el caño. Entonces yo terminé diciendo que estaban dando una mala imagen de lo que va a ocurrir porque nosotros no íbamos a hacer ese tipo de cosas. A mí el primer libreto me lo cambiaron seis veces, era un sufrimiento semana a semana. Ya al tercer o cuarto capítulo fui a pedir el retiro, les dije ‘me quiero ir, ya no quiero más’. Me contestaron ‘Ok, tiene que pagar setenta y tantos millones y se va‘”, puntualizó.

