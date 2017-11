En este día tan especial donde celebramos la aparición de la Virgen de los Milagros, les ruego rezar mucho por mi sanación, ya que el 7 de diciembre me toca hacerme un PET (examen que ve el estado del cáncer). Ruego por mi sanación completa y definitiva. Así sea, así será y se realice el milagro completo. Dios los bendiga. Y mil gracias!

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Nov 27, 2017 at 2:28pm PST