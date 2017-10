José Antonio Neme se aburrió de las críticas y decidió desahogarse con transmisión en vivo sobre su participación en “La Divina Comida”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo del programa de CHV, “La Divina Comida”, que tuvo como invitados a Yolanda Sultana, Karla Constant, Jean Philippe Cretton y José Antonio Neme.

Justamente, fue este último quien se vio envuelto en una polémica debido a la actitud que demostró en el espacio televisivo. Todo comenzó cuando fueron a cenar a la casa del ex rostro de ‘Mentiras Verdaderas’, en donde el periodista de Mega manifestó su descontento con los platos, asegurando que los erizos no le gustan y que no consideraba adecuado para la ocasión servir de postre mote con huesillos.

Fue por estas cosas que las redes sociales se inundaron de mensajes en su contra, donde predominaron calificativos como “clasista”, “mal educado” y “desubicado”.

Tras la emisión del programa, José Antonio Neme se disculpó por su actitud a través de Twitter, sin embargo, las críticas continuaron. Es por eso que decidió usar Instagram para extenderse con el mensaje, no obstante, eso tampoco fue suficiente.

Es por eso que este lunes a eso del mediodía decidió transmitir en vivo para cerrar de una vez por todas la polémica que se desató tras su paso por el programa.

En la transmisión, el periodista partió diciendo que entendía la rabia de sus seguidores, pues lo que él vio en televisión tampoco le gustó, y que probablemente hubiese cambiado de canal.

Luego, agregó que con Jean Philippe se conocen hace años y que tanto en público como en privado ha manifestado admirar su trabajo y en ese contexto le ofreció disculpas. “Eso sí, entiendo que ustedes vieron esa secuencia y que legítimamente se formaron una opinión negativa, yo solo les cuento lo que ustedes no ven”, manifestó.

Además, explicó que sin afán de justificarse, justo esa semana había sido muy difícil, ya que todos los días tuvo que grabar en su canal hasta la 1 o 2 de la mañana y que por eso estaba muy cansado, aunque siempre aclarando que con esto no intentaba justificar su actuar, pero que sí quería dar la cara.

También indicó que pese a que algunos comentarios fueron bastante agresivos, igual trata de tomarlos de manera positiva. “Uno saca lecciones de esto, tengo que aprender de algunas cosas que pasaron ahí. A lo mejor valorar más la humildad, valorar más el silencio, quién sabe. Nadie tiene todo controlado y manejado, pero lo que sí sé es que nunca me escondería, ni borraría mis redes sociales, porque no sería valiente, y yo quiero cultivar eso a pesar de mis tropiezos”, comentó.

En ese mismo contexto, indicó que “les agradezco mucho sus palabras, aunque algunas duelen pero bueno, pecho a las balas, y la vida hay que vivirla como corresponde, valiente, de frente y dando explicaciones”.

No obstante, fue enfático en aclarar que no aguantará aquellas descalificaciones que nada tienen que ver con su actitud en el programa, apuntando específicamente a los comentarios hechos sobre su homosexualidad. “No tengo ni una vergüenza de ser lo que yo soy, nunca lo he ocultado ni nunca lo voy a ocultar. Soy homosexual y orgulloso, por lo mismo, respecto de mi sexualidad, no voy a aceptar ningún insulto porque no es legítimo. Lo que pasó en el programa no tiene nada que ver con las personas que yo escojo para querer, para compartir o para formar una familia”, señaló notoriamente molesto.

Finalmente, agradeció a sus más cercanos por el apoyo brindado, asegurando que “algo va a cambiar en mi a partir de ahora y a largo plazo va a ser súper positivo, estoy seguro”.

¿Qué te parecen sus declaraciones?