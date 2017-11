Luego de sus vacaciones en Brasil, Julia Vial retornó a Chile, sin embargo, durante su vuelo vivió un incómodo momento.

Así lo relató la conductora del matinal de La Red, “Hola Chile” en su cuenta de Twitter.

En dicha publicación, Vial publicó una foto de una azafata de Latam Brasil, quien -según la animadora- le habría gritado a ella y a su hija mientras intentaron ir al baño durante el vuelo.

“Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo”, comenzó tuiteando Julia Vial en la red social.

Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo @LATAM_CHI pic.twitter.com/7LJdv9sL6b — Julia Vial (@JuliaVialTV) November 21, 2017

Según su relato, el avión iba con turbulencias, por lo que los tripulantes solicitaron a los pasajeros permanecer en sus asientos. Sin embargo, pasadas dos horas de turbulencia, la pequeña hija de la animadora quiso ir al baño, algo que no fue permitido por la azafata. “Ella me gritó que no, que era mejor que se hiciera… No podía exponerla a eso”, comentó.

“Le dije que yo era responsable, otros pasajeros intercedieron por mí. Ella más me gritó. A mí y mi hija. Luego, la compañera me tiró la puerta”, continuó relatando.

Luego añadió que cuando les pidió los nombres ellas “se sacaron la piocha y gritaron que irían a buscar a la policía… Que nunca llegó”.

“Jamás me habían tratado así… Que falta de respeto de las dos azafatas. Lo que me dolió, es que mi hija se haya sentido mal”, finalizó.

Luego, quiso aclarar que no se trataba de un vuelo en Chile, sino que de Brasil. “No tengo nada que decir de las tripulaciones nacionales”, sentenció.