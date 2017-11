Karen Bejarano llamó la atención de sus seguidores al publicar antigua foto de ella

Durante un largo tiempo, Karen Bejarano se mantuvo alejada de las redes sociales debido a que atravesó por un muy duro momento laboral y personal cuando fue despedida del matinal de Mega, “Mucho Gusto”, y posterior a eso se filtraron unas fotografías íntimas de ella.

Tras este duro momento, la cantante lo pasó bastante mal, no obstante, con el tiempo las cosas fueron mejorando para ella y se integró al matinal de TVN, “Muy Buenos Días”. Además, volvió en gloria y majestad a la redes sociales, causando la alegría de sus más de 713 mil seguidores.

Desde que volvió a las redes sociales, la ex ‘Mekano’ ha cautivado a sus admiradores con bellas fotografías que se llenan de halagos y ‘me gusta’ en sólo minutos. Y esta vez no fue la excepción.

La panelista del matinal de TVN compartió una antigua fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece con un look completamente distinto. En la instantánea se ve a Karen con el pelo largo y castaño posando en la playa. Junto a esto, la cantante escribió: “Hoy me puse nostálgica y recordé una hermosa entrevista y sesión de fotos que me hizo @revistapaulachile y como están de aniversario, quise subirla y celebrar con ellos los #Paula50 🤗❤️🎉🎈🎁 Espero de todo corazón que sigan creciendo y brindándonos excelentes entrevistas a sus lectores de siempre. 😘”.

Tras la publicación, sus seguidores coincidieron en que el pelo largo es el que mejor le queda, y por eso le dejaron mensajes como “Ahí te veías bien, con el corte de pelo y el color te ves mas de edad, así que déjate crecer tu pelo y no te lo cortes mas”; “Te queda lindo el pelo largoo.. mejor que el pelito corto… hay que dejarlo crecer muchos años encima con el pelo corto” o “Lejos te ves mejor con el pelo largo”.

Además, la foto superó los 10 mil ‘me gusta’.