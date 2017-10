Karla Constant sorprendió al hacer honesta revelación sobre su paso por “Doble Tentación”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida” por las pantallas de CHV, espacio que tuvo como invitados a Jean Philippe Cretton, José Antonio Neme, Yolanda Sultana y Karla Constant.

El episodio estuvo marcado por varios sucesos que llamaron la atención, como las críticas de Neme a Cretton por sus comidas, pero también otro aspecto que despertó curiosidad en los televidentes fue una difícil experiencia mediática que reveló Karla Constant.

Todo ocurrió cuando Jean Philippe le preguntó a la comunicadora si alguna vez haría algo en televisión que vaya totalmente contra de lo que es como persona o de lo que cree, ante lo cual ella no tuvo tapujos en señalar que ya lo había hecho: “La verdad es que he hecho muchas cosas que no debería haber hecho, pero ya las hice. La lista de arrepentimientos es muy, muy grande”, indicó.

Frente a esta respuesta, el periodista le pidió ejemplos, a lo que ella respondió sin pensarlo dos veces: “Como Doble Tentación“, y agregó: “Mira, yo no me considero una mina cartucha, pero muchas veces tuve que estar presente en situaciones que en la vida normal yo las hubiera parado. Cosas que no se ven, pero me violentó. Por eso yo me digo que no quiero seguir en ese camino”.

Finalmente, Constant señaló que “a veces uno tiene que hacer muchas cosas que no quiere hacer o estar en lugares donde uno no quiere estar”, sobre todo por temas de trabajo, pero consideró importante añadir que hay que tener cuidado con esas situaciones, ya que a su juicio “traspasan la pantalla”.