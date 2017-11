Durante esta jornada, en el matinal “Mucho Gusto”, Karol Lucero habló sobre un incómodo momento que vivió junto a su amigo y compañero de trabajo, Joaquín Méndez, en Temuco.

Los panelistas viajaron hasta la región de La Araucanía para realizar un evento juntos, y tras terminar el show ambos decidieron continuar la fiesta en un popular club de Temuco. No obstante, de un rato para otro, Karol se dio cuenta que su compañero no estaba.

“Joaquín a las 4:45 de la mañana, desapareció. Yo me considero su amigo y hermano mayor en Chile. Lo busqué por todas partes, no llegó a dormir al hotel, lo busqué por diferentes lugares y sólo lo encontré cuando llegué al avión, cuando pensé que estaba todo perdido”, comenzó contando el comunicador.

De hecho, fue tanta la preocupación que Karol decidió llamar a Carabineros para alertar sobre la situación según él mismo contó en “Mucho Gusto”.

Tras los dichos de Karol, el argentino decidió defenderse y partió contando que se le descargó el teléfono y no andaba con cargador: “Estábamos en plena fiesta, termina el show, nos sacamos fotos con toda la gente y Karol desaparece. Sus guardias de seguridad lo sacan, lo suben a una camioneta y se lo llevan. Luego iban a hacer lo mismo conmigo, pero de repente, nos separan y yo no sabía qué hacer”, comenzó diciendo.

Luego continuó: “De repente, pasa un bus con 25 mujeres y me dicen que Karol se había ido a Pucón. Así que ellas me ayudaron a llegar allá, porque yo no sabía”.

Tras decir esto, Karol intervino diciendo que Joaquín Méndez se topó con un grupo que estaba de gira de estudios y que iban en dirección al Lago Villarrica, por lo que decidió irse con ellas.

Además, Lucero indicó que llegó al hotel esperando encontrar a su amigo, pero eso nunca pasó. Finalmente, ambos pudieron reunirse en el aeropuerto.

En tanto, Joaquín Méndez admitió que su error fue andar sin batería en el celular, por lo que prometió que en eventos futuros no se separaría de su amigo en ningún momento.