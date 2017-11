Tras cuatro años de relación, Kel Calderón y Pangal Andrade pusieron fin a su pololeo hace casi dos semanas, sólo unos días antes de que la abogada se fuera a Irlanda para poder perfeccionar su nivel de inglés.

Tras conocerse la noticia, rápidamente comenzaron a circular una serie de rumores sobre las razones del quiebre. En ese sentido, el matinal de TVN, “Muy Buenos Días”, entrevistó al ex chico reality para saber más detalles.

En aquella oportunidad el periodista le preguntó a Pangal si hubo infidelidad por parte de Kel, ante lo cual él respondió: “Eso queda dentro de la relación. Sería ordinario hablar mal de la pareja. No se puede contar todo. Uno se debe quedar con lo más lindo de la relación”.

Tras estas declaraciones, comenzaron a sonar más fuerte los rumores sobre infidelidad por parte de la hija de Raquel Argandoña. Es por eso que mientras en el programa “Intrusos” hablaban sobre el tema, el deportista extremo decidió enviar un mensaje al periodista Michael Roldán de aquel programa, para aclarar la situación: “La Kel no me cagó, por favor no especulen, Kel no me fue infiel”, escribió.

En ese mismo programa, la animadora Alejandra Valle, recibió un inesperado recado de parte de Kel Calderón mientras se encontraban al aire y el cual estaba dirigido a Pangal.

“Porfa, di que yo lo adoro”, fue lo que escribió Kel para Andrade desde Italia, desatando muchas opiniones sobre lo afectada que está con el término de su relación.

