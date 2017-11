Kim Kardashian confesó el drama que vive al tener a su tercer hijo por vientre de alquiler

Kim Kardashian llamó la atención de sus fanáticos y de la prensa internacional al anunciar en su mismo reality show que tendría un tercer bebé por vientre de alquiler.

Luego de confirmar la noticia, lo que parecía ser una feliz espera se fue transformando en todo un desafío para la empresaria. Así lo aseguró en una íntima entrevista que concedió a ET Online, donde confesó que todo es más complicado de lo que parece.

“Sabes, es realmente diferente… Cualquiera que diga o piense que esta es una manera fácil está completamente equivocado. Yo pienso que es mucho más difícil optar por este camino, porque realmente uno no lo puede controlar. Y, sabes obviamente tú le entregas esta labor a alguien en quien realmente confías y con quien tienes una perfecta conexión y relación, pero sigues pensando que ‘yo tuve a mis dos primeros bebes y ahora no’. Es difícil para mí. Es una de las experiencias más duras que he vivido en este proceso”, reveló.

Además de eso, confesó que antes de este proceso “odiaba” estar embarazada, ya que era muy difícil para ella en el ámbito de la salud, sin embargo, ahora se arrepiente de haber tenido esos pensamientos.

“Odiaba estar embarazada y nunca pensé que alguna vez me arrepentiría… Pensé que esto sería tan fácil, pero ya sabes, incluso en lo mucho que lo odiaba, si pudiera hacerlo yo mismo lo hubiera preferido. Esa lucha interna es un poco dura, pero estoy tratando con eso y es lo que es”, contó.

Cuando fue consultada sobre las dudas de sus otros dos pequeños al saber que su madre está embarazada pero no tiene panza de embarazo, la empresaria aclaró que es un tema que ya está conversado y que los niños están entusiasmados con la llegada de su hermanito.

“Están emocionados, quiero decir, no sé si no lo sienten tanto porque no ven mi barriga grande y probablemente me escuchan quejarme cada dos segundos. Pero hablamos mucho de eso, entonces creo que están muy emocionados. Creo que mi hijo, no sé cómo va a reaccionar porque todavía no lo entiende, pero mi hija está muy emocionada”, aseguró.

