El quiebre entre Kel Calderón y Pangal Andrade causó gran conmoción en el mundo del espectáculo. La pareja llevaba cuatro años de relación, pero ahora decidieron ponerle fin.

“Es triste, pero para mí la relación con la Kel se acabó definitivamente en un cien por ciento. No vamos a hablar más porque todo lo que se tenía que hablar se habló”, contó Pangal al matinal de Canal 13, “Bienvenidos”.

En tanto, la joven abogada también le dedicó palabras a su ex pareja, indicando que: “Intentamos tomar una decisión lo más madura posible. Quiero que Pangal sepa que es una persona hermosa y tendrá mi apoyo siempre que lo necesite. Le deseo de todo corazón que encuentre toda la felicidad que busca en este mundo”.

Y si bien la relación culminó en buenos términos por parte de ambos, lo cierto es que a todos los tomó por sorpresa, menos a una persona: el padre de Kel, Hernán Calderón.

Es más, hace algunos meses, el abogado asistió como invitado al programa “El momento de la verdad” de Canal 13, en donde lanzó una serie de frases “premonitorias” sobre el quiebre de la pareja.

Fue en agosto de este año que Calderón asistió al programa, donde habló sin tapujos sobre la relación de su hija, indicando: “Yo siempre le digo a mi hija, Pangal es Tarzán en la selva, y tú eres ciudad, cemento, ejecutiva. Ella es abogada, le gustan los tribunales, le gusta la ciudad, su departamento le gusta en Santiago”.

Luego, el abogado agregó que el término de la relación era inminente: “A Pangal le gusta la naturaleza, la vida. Entonces ella no va a poder traer nunca a Pangal al cemento de la ciudad. Y Pangal nunca va a poder llevar a la Kel a la selva, o al Cajón del Maipo, a los cerros. Entonces, ¿qué va a pasar?, va a llegar un momento que si uno de los dos lo logra, llevar al otro, lo único que va a lograr, es hacerlo infeliz. Van a tener hijos y al poco tiempo se van a separar”.

Finalmente, Hernán Calderón concluyó indicando que: “Uno puede que no esté de acuerdo en una relación, pero altiro la gente dice no le gusta la persona. No. Es porque los intereses de las personas son tan distintos”.