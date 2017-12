Nadie está libre de enamorarse y poder controlar las emociones cuando sucede algo así está al alcance de muy pocos, por no decir de nadie.

La noticia de que una madre británica de nueve hijos había decidido abandonar su matrimonio de 23 años para irse a Gambia, África, a vivir con un hombre que conoció a través de Facebook, llamado Mamadou Jallow, de 30 años, dio la vuelta al mundo y recibió opiniones divididas de miles de personas que se posicionaron sobre su decisión (Vea aquí la nota)

Ahora, Heidi Hepworth, de 44 años, ha decidido romper el silencio y contar su versión de los hechos. En entrevista con el diario The Sun estas fueron sus declaraciones, recogidas por Upsocl:

“No tengo un solo arrepentimiento. No soy una madre terrible.

Entré en línea todas las noches y chateamos por video. Parecían felices y conozco bien a mis hijos.

También conversaron con Salieu y se han encariñado mucho con él al hablar en línea durante los últimos meses. Si la gente piensa que fui a Gambia y no lo pensé 2 veces, está ta equivocada.

Pero luego de decir eso, no me disculpo por seguir mi corazón. He estado descontenta durante mucho tiempo y creo que he encontrado a alguien con quien pasar el resto de mi vida.

Estamos enamorados y nada me impedirá casarme con él. Si a otras personas no les gusta, simplemente tendrán que aguantarse”.