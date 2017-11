Como cada mañana, en el matinal “Mucho Gusto”, Gianfranco Marcone entregó el informe del tiempo. En ese espacio, junto a Katherine Salosny y Karla Constant comenzaron a hablar sobre las fobias.

En ese contexto, Gianfranco reveló que nunca ha viajado en avión, pues le tiene pánico al hecho de volar. Incluso confesó que la más afectada ha sido su esposa, ya que jamás han podido viajar fuera de Chile por lo mismo.

Luego de la confesión de Marcone, Katherine Salosny hizo un comentario que no pasó desapercibido para sus compañeros de programa: “Yo le tengo miedo a los números, por ejemplo”, indicó la animadora que inmediatamente descolocó a Constant quien le preguntó a su compañera sobre este extraño miedo.

“Veo los números y me da ataque. Es algo como numerofobia, y soy declarada así. Yo veo algo y me angustio, yo no veo mis cuentas del banco, no sé cuánto me queda en la cuenta, porque no puedo verlo, me pasa siempre”, explicó.

Aunque suene difícil de creer, la fobia que padece Salosny se llama aritmofobia y se basa en el terror exacerbado hacia los números y las operaciones matemáticas en general. Esto puede llegar a ser muy complicado para quienes la padecen, ya que -como explicó la animadora- esto produce un gran estrés y angustia. Además, afecta la rutina diaria de una persona, pues no puede hacer cosas básicas como ver la hora o los precios en el supermercado.

Finalmente, Katherine contó que durante su tiempo escolar la pasó muy mal debido a esto, ya que no sabía que era una fobia: “No me gusta sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar, ni siquiera con la calculadora. En matemática me fue como el forro y lo más terrible es que yo no sabía que tenía fobia y sufría con los logaritmo, en física, por ejemplo, en química. Lo pasaba muy mal”, concluyó.