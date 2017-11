La fuerte crítica que hizo José Antonio Neme a la producción de “La Divina Comida”

La mañana de este martes, José Antonio Neme se refirió a su polémica participación en el programa de CHV, “La Divina Comida”.

En “Mucho Gusto”, matinal donde trabaja, el periodista intentó explicar lo que había pasado, ya que después de aparecer en el programa de comida recibió duras críticas por parte de los televidentes debido a la mala actitud que mostró en pantalla.

Es por eso que en medio de una conversación que sostuvo junto a Karla Constant, María José Quintanilla, Ivette Vergara y Katherine Salosny, el comunicador intentó referirse al tema.

“El otro día en este polémico programa de La Divina Comida, en el cual jamás debería haber participado porque ha sido una situación muy desagradable para mí, muy ingrata por la edición, por cómo yo me sentía en ese programa y la reacción de la gente, que entiendo hasta un nivel y creo que también ha habido ataques desmedidos“, comenzó diciendo Neme.

Luego de eso agregó: “hubo una pregunta cuando estábamos conversando en mi casa con la Karla (Constant), respecto a Patricia Maldonado, que también me parece y lo voy a decir aquí, y hago una crítica directa a la producción de ese programa, que establece un cuestionario… que no es una comida espontánea, no es lo que uno conversaría en una comida, entonces me preguntan si yo tengo problemas para trabajar con Patricia Maldonado en este programa, a propósito de nada”.

Finalmente, el periodista sentenció sus dichos indicando “está todo pauteado, es un show de televisión. Entonces por qué cuento esto, para no perder el hilo. Yo contesté que con Patricia Maldonado tengo todas las diferencias políticas del mundo y no me sentaría a discutir con ella de política, pero no tengo ningún problema y al contrario, estoy gratamente agradecido de ella y muy satisfecho de trabajar con ella porque hay otras cosas que nos unen, como los animales, cosas domésticas, algunos temas familiares”.

Cabe señalar que tras participar en “La Divina Comida” Neme recibió todo tipo de descalificativos como “mal educado”, “clasista”, “desubicado”, e incluso recibió ofensas sobre su orientación sexual, algo que se sale completamente de contexto.