Durante la jornada de este domingo los distintos canales de televisión emitieron programaciones especiales debido al proceso de elecciones 2017. En ese sentido, Mega transmitió un programa llamado “Voto a Voto”, animado por Luis Jara, Katherine Salosny, Karla Constant y José Miguel Viñuela.

En el espacio también participaron Karol Lucero y María José Quintanilla, quienes hicieron una controversial nota desde el Estadio Bicentenario. En dicho lugar, realizaron un “plebiscito” invitando a la gente a votar 1 para que así ellos pudieran quedarse como animadores del espacio televisivo.

No obstante, al parecer esta idea no le gustó mucho a la animadora del programa, Katherine Salosny, quien señaló: “pero espérate una cosa, yo tengo que decir algo, no me puedo quedar callada”, para luego agregar: “No, no me voy a defender, porque no tengo para qué defenderme. Pero fíjate que si Lucho y yo no hubiésemos existido en la historia de la televisión chilena, tú no existirías. Vamos pavimentando el camino. Así que, cabro chico, recula”.

Tras las palabras de la animadora, Luis Jara también quiso referirse al tema indicando “La verdad es que mi forma de hacer política no es la confrontación. Finalmente es el pueblo el que decide y yo voy a escuchar la voz del pueblo. Y si me tengo que ir, hasta el próximo año”.

En tanto, José Miguel Viñuela también se hizo parte de la ‘polémica’, comentando que “Me parece una soberana estupidez, lo digo con todo el cariño. Y Karol, creo que me parece interesante escuchar la opinión de la gente, pero voy a decir una cosa: Si la gente decide que Lucho y Kathy no estén, antes que tú y la Coté venimos la Karla y yo, ¡porque algo de pito tenemos que tocar acá!”.