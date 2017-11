La hija pequeña de David y Victoria Beckham, objeto de burlas por su físico

Con tan solo seis años, Harper Beckham ha sido tachada de «gorda» en redes sociales

Eso, según el tabloide británico Daily Star que asegura que el exfutbolista está “furioso” por la forma en la que los ‘trolls’ atacaron a la menor de la familia al ver las fotos de una tarde familiar en la playa.

En las fotos que circularon se veía a David con sus hijos Brooklyn (18), Romeo (15) y Cruz (12), además de la pequeña, a quien en una de las imágenes tenía alzada, saliendo del mar

Doting dad David Beckham shows off his rippling six pack as he hits the beach with kids Harper, 6, Brooklyn, Romeo… https://t.co/aAFo4iU9Ia

— David Beckham (@DaviBeckham24x7) October 24, 2017