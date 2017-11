La mala suerte volvió a tocar la vida de Luis Ponce de León, el hombre chocado por Ignacio Lastra

A fines de agosto, los ex chicos reality, Ignacio Lastra y Julia Fernández sufrieron un grave accidente de tránsito que dejó al modelo chileno con el 90% de su cuerpo quemado.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos afectados, ya que la persona a la que chocaron, identificado como Luis Ponce de León, perdió su vehículo, el cual era su principal fuente de trabajo puesto que es Uber.

No obstante, más allá de la pérdida material, este hombre siempre se mostró preocupado por la salud del modelo chileno e incluso asistió a varios eventos a beneficio de Lastra.

Pero a pesar de que él nunca fue duro con ellos al cobrarles su auto, Julia y la familia de Ignacio recaudaron el dinero suficiente para devolverle su vehículo, algo que ocurrió hace sólo un par de días. Pero, lamentablemente, la mala suerte volvió a atacar la vida de Luis.

Como Luis trabaja de Uber, le tocó realizar un viaje hacia el aeropuerto de Santiago para dejar a una pasajera, pero cuando ya se disponía a irse del reciento, fue interceptado por fiscalizadores del Ministerio de Transporte, ya que la mujer a la que trasladó les avisó que había llegado en Uber.

“Llegó un Toyota Yaris de color blanco y se pusieron frente a mi auto. Me hicieron bajar, me pidieron los documentos del vehículo y después me dijeron que la señora (su pasajera) había dicho que yo era de Uber”, contó Luis a Las Últimas Noticias.

Debido a este hecho, es que el auto fue trasladado a Custodia Metropolitana en la comuna de Quilicura. “Además, me pasaron un parte por transportar pasajeros de forma ilegal, y este martes tuve que ir al Primer Juzgado de Policía Local de Pudahuel y pagar $350.190. Me hicieron un 25 por ciento de descuento porque lo pagué los primeros 25 días”, indicó.

Si bien el dinero será reembolsado por la empresa, este hombre asegura que jamás volverá a realizar viajes al aeropuerto, ya que muchas veces son los mismos pasajeros los que avisan a las autoridades que llegan en Uber, poniendo en riesgo su fuente de ingresos.