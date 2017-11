La ‘manía’ de Soledad Bacarreza que llamó mucho la atención de televidentes de “La Divina Comida”

Este sábado volvió a emitirse un nuevo capítulo del programa de CHV, “La Divina Comida”, el cual tiene como propósito invitar a cuatro rostros conocidos y hacerlos cocinar y conversar sobre sus vidas privadas.

En el episodio de este fin de semana, el programa tuvo de invitados al político, Felipe Kast; a la bailarina, Francesa Cigna (‘Blanquita Nieves’); al cantante, José Alfredo Fuentes; y a la comentarista deportiva, Soledad Bacarreza.

Durante el espacio televisivo, las cenas estuvieron marcadas por íntimas confesiones por parte de los participantes, como fue el caso de José Alfredo Fuentes que sorprendió a los presentes al reconocer que utilizaba Viagra.

Además de eso, los televidentes destacaron en redes sociales el buen grupo que se veía en pantalla, incluso destacaron lo mucho que les sorprendía que Felipe Kast fuera una persona simpática.

No obstante, hubo un detalle que se robó toda la atención de quienes veían el programa de Chilevisión a esa hora: la ‘manía’ de Soledad Bacarreza. Resulta que los tuiteros no pudieron evitar hacer hincapié en que la comentarista deportiva utilizó guantes para cocinar y también para poner la mesa y así no tocar los cubiertos que usarían sus invitados.

Inmediatamente las reacciones en Twitter fueron haciendo alusión a esta curiosa práctica del rostro de televisión, por lo que las bromas no se hicieron esperar. Algunos tildaron de exagerada la medida de Bacarreza, argumentando que más bien parece una ‘manía’.

Revisa algunas de las reacciones:

Poner la mesa con guantes? No será mucho? #LaDivinaComida — Fernanda Pizarro (@Ferrnanda118) November 12, 2017

Mi papá igual usa guantes, pero cuando hace ejercicio, maniático de mierr #LaDivinaComida pic.twitter.com/b9JVm0iya0 — Pancho (@PanchoShore) November 12, 2017

Se pone guantes hasta pa poner los cubiertos, pero acaricia al perro y de ahi sirve los platos. #LaDivinaComida — Valparaíso Eterno (@Valpo2001) November 12, 2017

Oye la @solebacarreza tiene una manía con los guantes?… igual es raro q ni los cubiertos los tome sin guantes 😂😂 #LaDivinaComida — Camila (@cami__nacha) November 12, 2017

#LaDivinaComida Buaaaa me siento última,no sabía que el servicio se ponía con guantes! Perdón a mis fliares y amigos,gracias Soledad😖😥😞 — Jessy Valdivia (@Jessyvalgal19) November 12, 2017

Cuando la veo cocinando con guantes me imagino que está haciendo completos en el doggi's 😅😅😅😅 #LaDivinaComida — Santiago (@stgoyarzo) November 12, 2017

Igual no es mala práctica poner los cubiertos con guantes, un poquitín exagerado eso si jajaja #LaDivinaComida — Angela Silva Zapata (@angelafsilvaz) November 12, 2017

¿Crees que está bien usar guantes o lo consideras una manía?