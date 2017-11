La perturbadora comparación entre Donald Trump y la oreja de un perro se viraliza en redes sociales

Sin duda alguna Donald Trump es uno de los personajes públicos más comentados en las redes sociales, donde constantemente es blanco de divertidas bromas por parte de los cibernautas.

Justamente, en los últimos días se ha viralizado una curiosa publicación sobre el presidente de Estados Unidos y que ha sacado muchas risas entre los usuarios de internet.

Se trata de una captura que compartió el usuario identificado en Twitter como @Facepics, y que muestra el interior de la oreja de un perro, la cual comparó con el rostro del conocido magnate.

Donald Trump found in a dog's ear pic.twitter.com/q0K6sdpg1G — Faces in Things (@FacesPics) November 4, 2017

“Donald Trump es encontrado en la oreja de un perro”, dice la fotografía que ya ha sido compartida más de 27 mil veces y suma más de 65 mil ‘me gusta’ en la citada red social.

Y el famoso perro dueño de la oreja se llama Chief, un can de raza beagle de dos años. Fue su dueña, Jade Robinson, quien tomó la fotografía de la oreja de su perro para mostrársela al veterinario. Luego de eso, la publicó en su cuenta de Facebook, sin nunca percatarse de la curiosa similitud que existía con el líder norteamericano.

“Observé la foto más de 20 veces, haciéndole zoom y todo y nunca me fije. Me di cuenta cuando le mostré la oreja a un amigo, quien lo vio inmediatamente”, comentó la mujer de 25 años al medio británico The Sun.

Finalmente, Robinson indicó que nunca imaginó que la fotografía de la oreja de Chief se viralizaría. “La compartí con mis amigos de Facebook, pero nunca pensé que sería tan popular. Sin embargo, al día siguiente nuestro pequeño Chief se convirtió en una sensación de Internet en todas las redes sociales”, sentenció.