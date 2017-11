La tierna foto con la que Maly Jorquiera celebró el primer mes de vida de su hijo

A mediados de octubre, los comediantes Maly Jorquiera y Sergio Freire se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Lucas, su pequeño hijo que llegó a llenarlos de felicidad.

Es por eso que Maly no ha dudado en compartir los momentos de alegría junto a su hijo y para eso utiliza su cuenta de Instagram, donde sus admiradores suelen llenarla de comentarios positivos.

Pese a que el parto fue bastante difícil para la actriz, con el paso de los días fue olvidando el dolor gracias a la dulzura de su pequeño hijo. De hecho, hace algunos días compartió una bella foto de Lucas sonriendo en una foto, algo que enterneció mucho a los seguidores de Jorquiera.

En esta oportunidad, la ex ‘Club de la Comedia’ quiso compartir otra hermosa imagen de su hijo, esta vez para celebrar el primer mes de vida del pequeño. Para ello quiso dedicarle unas emotivas palabras que decían: “Nos gustan tanto los Avengers con @cabofreire que la vida nos regaló uno propio jajajajajaja Mi Lucas a punto de salir volando. Hoy cumplió un mes de vida y yo lo miro y lloro como las tontas porque lo amo tanto que mi corazón no cabe en mi cuerpo! Ay mi Dios tú me quieres matar de felicidad jajajajajaja #felizcumplemes #teamoporotin #mamaly #freireteamo” escribió en Instagram.

Tras la públicación, sus seguidores la llenaron de comentarios positivos como “Te felicito por tu hermoso bebé”; “Hermoso el poroto… precioso lo que escribes”; “La vida y el amor recién comienza para ambos. La unión de hijo y madre no tiene dimensiones”.