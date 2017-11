Últimamente han salido a la luz una serie de denuncias de acoso sexual en el mundo de Hollywood. Es por esta razón que muchas actrices y actores han sido consultados sobre lo que esconde esta industria, y una de ellas fue la actriz de 92 años, Angela Lansbury.

La protagonista de “Se ha escrito un crimen”, serie en la que encarnaba a Jessica Fletcher, hizo unas polémicas declaraciones sobre acoso sexual que le valieron una gran cantidad de críticas.

Sus dichos los hizo en la Radio Times y fueron recogidos por The Telegraph. En ellos, la actriz indicó que “las mujeres atractivas deben asumir algunas veces la culpa del acoso sexual” y agregó: “Esta moneda tiene dos caras. Tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han intentado hacerse más atractivas. Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra, y aquí es donde estamos hoy. Algunas veces debemos aceptar la culpa”.

En todo caso, la actriz piensa que esto no es “ninguna excusa para un comportamiento inapropiado” y que ninguna mujer está preparada para ello.

“Aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas. Creo que muchos hombres deben de estar muy preocupados en estos momentos”, matiza Lansbury y a su vez, indicó que nunca le ha sucedido algo así.

Pese a que explicó sus dichos e hizo un llamado a poner fin al acoso sexual, sus primeras declaraciones no cayeron bien en la opinión pública, quienes no dudaron en criticarla, pues no concuerdan en que el acoso esté vinculado en si una mujer es más o menos atractiva.

