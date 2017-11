Este domingo los canales de televisión hicieron transmisiones especiales por las elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese sentido, Mega transmitió “Voto a Voto”, un espacio conducido por Luis Jara, José Miguel Viñuela, Katherine Salosny y Karla Constant.

Y un comentado momento que tuvo el espacio de televisión fue la visita de Joaquín Méndez a la casa de Patricia Maldonado, en donde la idea era que el ex chico reality acompañara a la mujer hasta su lugar de votación. No obstante, antes de acudir hasta el lugar de votación que le correspondía a Maldonado, el argentino revisó la casa de Maldonado y aprovechó de molestarla.

Y es que justo antes de salir de la casa para irse a sufragar, José Miguel Viñuela le dijo a Joaquín que vaya hasta la escalera a buscar una particular fotografía de Patricia.

“Jose me dice que busque una foto donde apareces cero kilómetro”, fue la frase que le lanzó Méndez a Maldonado, ante lo cual ella le respondió: “¿Yo tengo que soportar esto a pito de qué?”.

Acto seguido, apareció el argentino con una imagen gigante de Patricia en sus años de juventud e indicó: “La tía Paty nos dijo que no sacáramos la foto, pero la sacamos igual”. Tras decir esto, mostró la foto en pantalla dejando en evidencia lo distinta que está en comparación al presente. Luego, Joaquín lanzó otra frase: “Patricia con HD, Patricia sin HD”, indicó haciendo una especie de ‘comparación’.

Ante las burlas, Patricia Maldonado se defendió señalando: “Yo no reniego mis años como otros, yo no me pongo pelo. Yo soy gorda, pero me hice un tratamiento para bajar de peso, pero tengo arruguitas, no me ando estirando la cara como otros. No me he hecho nada en la cara, ni en la nariz, ni el pelo, como otros”, haciendo alusión a Viñuela y a Luis Jara.

¿Qué te parece?