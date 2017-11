La noche de este domingo, Mega mostró un adelanto de lo que se vendrá esta semana en su teleserie nocturna, “Perdona Nuestros Pecados”. La ficción está pasando por varias intrigas, pues hace poco se descubrió que la hija de María Elsa y Camilo está viva, y además que los padres de Nora no son los que ella creyó toda su vida.

De hecho, lo más probable es que en los próximos episodios Guillermina tome gran protagonismo, ya que descubrió que es la madre biológica de Nora y además se enteró de que Armando Quiroga es el asesino de Elvira Undurraga.

“Perdóneme don Armando, le ruego por Dios que me perdone. Si Nicanor me sigue presionando, me voy a sentir obligada a decir lo que sé”, fue la frase que la directora del colegio le lanzó al malvado personaje de Álvaro Rudolphy, asegurando que si el comisario la sigue buscando ella se verá obligada a revelar que él está involucrado en la muerte de la esposa del alcalde.

El comisario del pueblo está seguro que el personaje de Ximena Rivas esconde algo, y por lo mismo es que manda a la policía a que dicte una orden de allanamiento en su contra.

“Estoy desesperada, es injusto. No puedo caer por algo que yo no hice, no he hecho nada, no puedo caer, menos ahora que descubrí a mi hija”, le señaló Guillermina desesperada a Quiroga.

En las escenas más impactantes del adelanto que hizo Mega se ve a la directora a punto de contarle toda la verdad a Nora sobre sus padres biológicos, y además hablando desesperada con el comisario, pues los secretos que sabe la tienen muy angustiada: “No te he dicho todo lo que sé Nicanor, y no lo he hecho por miedo, por el miedo que me corroe”, le señala al comisario.

Es por eso que esta semana se podrá saber con mayor certeza qué pasará con el personaje interpretado por Ximena Rivas.

En tanto, en redes sociales la gente reaccionó frente a estas escenas:

