Las sentidas palabras de Catherine Mazoyer tras declaraciones de Sebastián Carter sobre su quiebre matrimonial

Durante el último tiempo, Catherine Mazoyer y Sebastián Carter se han convertido en una de las ex parejas más polémicas de la farándula nacional.

El bullado quiebre matrimonial fue dado a conocer por la actriz quien a través de las redes sociales, acusó al ex chico reality de una supuesta infidelidad.

Sin embargo, la noche de este viernes, Carter asistió como invitado a “Primer Plano” para así entregar su versión de los hechos y aclarar que él no le había sido infiel a Mazoyer.

“Se me acusó esta semana de ser infiel. Yo tengo sumamente claro quién soy, sé cómo a mí me han educado. Tengo una mamá, tengo una hermana. ¡Nunca le fui infiel a la madre de mis hijos! Nunca le falte el respeto. Ni a ella ni a ninguna mujer. No se me ocurriría hacerlo con mis futuras parejas”, confesó al programa de farándula.

Tras entregar su versión, el ex chico reality fue inmediatamente desmentido por la actriz, quien detalló con fechas cómo su ex pareja le había sido infiel e incluso contó las razones que él le había dado para terminar con la relación.

Es por eso que Catherine tuvo unas sentidas palabras refiriéndose a quien fue su pareja durante tantos años.

“Yo fui feliz al lado de Sebastián. Lo amé tanto que quise tener dos hijos con él. Fue un primer balde de agua fría de decirme que él no se siente amado, que él no se siente deseado; que yo lo desplacé con los niños, que en el fondo yo me transformé en mamá y dejé de ser su pareja y que yo no era la misma mujer de la que él se había enamorado (…) Lo que es lógico: Cinco años después con dos niños uno obviamente no es la misma. A mi finalmente la infidelidad me da lo mismo, como que ‘ya está’. Uno se puede enamorar de otra persona, eso pasa. El asunto es asumirlo y enfrentarlo. Y no hacer pasar a tu pareja por un calvario durante meses, negándolo y haciendo sentir que tu pareja es la culpable de los problemas que están teniendo. Eso es lo que me duele”, indicó la actriz.