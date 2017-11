Leo Méndez Jr. llama la atención de sus seguidores al publicar ‘reflexión’ sobre desilusión amorosa

Quiero compartir con ustedes que he estado últimamente bastante sensible estos dias. Debe ser por que ando en mis días. Ahh. (Broma, para los que se lo toman en serio) pero no paro de pensar en lo rápido que pasa el tiempo… Imagínense en sólo 1 año pasan muuuuuuchas cosas. Cambios, altos y bajos. Nuevas etapas, nuevas lecciones de vida, nuevas personas que conoces, etc. Lo que yo pienso y por lo que yo estoy pasando ahora es que quiero tanto que ésta persona me valore y quiera de verdad… Hoy paré y pensé "por que si quiera me esfuerzo" ? Si lo he dado todo y no me da los resultados que yo quiero? No po, para mi en este momento eres pérdida de tiempo. Es bueno siempre vivir el día a día e irse a la vida con todo cada momento con la persona que sea y que vivas EL momento. También es bueno siempre volver a pensar en lo que es uno. En si mismo, con la cabeza. Siempre. Recuerden que lo más PRECIADO de tú vida eres TÚ. :) NO te pierdas en algo que no sea a tu beneficio, sentimentalmente, avanza con tu vida, que el último tren no pasa 2 veces. :)

