Luego de su paso por “Doble Tentación”, Lisandra Silva se hizo muy popular entre el público, ganando muchos admiradores. Además, hoy participa en el estelar de Canal 13, “Diana”, espacio en el que sus seguidores la siguen y felicitan por su nuevo éxito televisivo.

No obstante, no todo es felicidad para la modelo cubana, ya que hace algunos días tuvo que viajar de urgencia a su país, debido a que su madre estuvo hospitalizada por problemas de salud, sin embargo, no se conocen más detalles al respecto.

Es por eso que a través de su cuenta de Instagram quiso compartir este difícil momento con sus seguidores, por lo que publicó una foto de ella junto a su madre en el hospital y comenzó escribiendo: “Family First (La familia primero) desde el Hospital Militar con todas las garras! A mi guerrera le queda pa rato!”.

Luego agregó: “100 girasoles para ti mamá, Patrona y Reina guerrera Inmortal y salvadora, representas todo lo que soy y seré: luz, fuerza, alegría, picardía, dulzura y sensualidad. Solo los ilusos que intentan derrumbarme sufren su propia destrucción y vergüenza ante mis ojos. YO LLEVO TU FUERZA! Amén”.

Luego, la modelo compartió unas historias en Instagram donde se mostraba visitando una igelsia y escribió: “Visitando a mi otra mamá y pidiendo bendiciones para los míos y para todos ustedes” y “Gracias por sus buenas vibras. Que Dios te de el doble de lo que me deseas”.

Tras estas publicaciones, sus admiradores le dejaron mensajes como “Liz, espero desde el fondo de mi corazón que tu mamá se mejore”, “Bendiciones pronto estará bien”,” Ánimo y fuerza. Mucha salud”.