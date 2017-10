Lisandra Silva publicó foto con elegante vestido y generó todo tipo de especulaciones

Luego de su paso por “Doble Tentación”, Lisandra Silva se transformó en uno de los personajes favoritos del público, algo que se replicó a su salida del programa, ya que en Instagram suma más de 973 mil seguidores.

Es por eso que a través de esa red social sus seguidores suelen halagarla por cada look que escoge, ya que su belleza es indiscutible.

Hace algunas semanas la modelo cubana asistió al festival de cine El Gouna en Egipto, donde deslumbró a los asistentes y también a sus seguidores con elegantes vestidos que resaltaban su trabajada figura.

Sin embargo, hubo uno de esos looks que la ex chica reality no había mostrado y que decidió publicar ahora, llamando la atención de sus admiradores, quienes quedaron fascinados por cómo lucía.

Se trata de un ceñido vestido blanco con capa diseñado por la chilena Mika Herrera, quien se especializa en vestidos de novia, aunque aclaró que en el caso de éste, se trata de un vestuario de gala.

Junto a la foto, la modelo escribió: “Reviviendo los días del festival @elgounafilmfestivalofficial con un increíble vestido de gala @mikaherreranovias”.

Tras publicar la foto, ésta superó fácilmente los 28 mil ‘me gusta’ y se llenó de comentarios positivos como “Linda y el vestido de sueños”; “Qué hermosa y muy elegante”; “Toda una princesa”; “Guapísima, toda una reina”; “Parece un angelito que se cayó del cielo”.

Pero también hubo otros usuarios que le preguntaron si le estaba enviando una indirecta a su pareja, Leandro Penna, ya que parece novia. Es por eso que le dejaron mensajes como “mmm pareces novia”; “Te ves como una novia, quieres mandarle un mensaje a Leandro? jaja como ya estás en los 30”; “Mira @leandropennaoficial te está tirando palos, atina! No dejes que se te escape está morenaza, amarrada con el anillo”; “¿Se casan?”.

¿Qué te parece?