Australia se caracteriza por varias cosas y una de ellas es la cantidad de animales endémicos y desconocidos para la ciencia que hay en ese país. Además, es el hábitat de varios seres vivos que pueden ser muy peligrosos para los seres humanos.

El fin de semana pasado, una mujer del estado de Victoria se encontró con una escalofriante escena: ocho mortíferas arañas de espalda roja (Latrodectus hasselti) estaban posadas en la ventana de su casa.

Al observar esto, la mujer no pudo evitar sacarles una foto y publicarlo en su cuenta de Reddit, escribiendo: “Cuando vives en Victoria y el primer día del verano te trae lluvia. Todas estas espaldas rojas en el borde de la ventana. ¡Asegúrense de que sus ventanas estén cerradas!”.

Homeowner finds eight redbacks on windowsill following rain

