Todos los que ven la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados” saben que el gran malvado de la historia es Armando Quiroga. El villano ha hecho de las suyas durante todo este tiempo, causando grandes daños a todos quienes los rodean, incluso a su propia familia.

En ese sentido, Álvaro Rudolphy, quien es el actor que personifica al villano de ‘Villa Ruiseñor’, habló con el diario La Cuarta sobre su personaje, indicando que “El personaje responde a una época donde las relaciones sociales y familiares eran súper piramidales y donde el pater familia dictaminaba lo que se hacía y lo que no se hacía, lo que estaba bien y lo que estaba mal, un poco a eso responde el personaje de Armando”.

No obstante, a pesar de ello, el actor asegura que eso no es justificación para su cuestionable forma de ser: “El personaje trae una historia que para él es muy complicada y por eso reacciona así, pero no es justificable”, indicó.

Además, el medio de comunicación le preguntó a Rudolphy si el malvado Quiroga se arrepentirá en algún momento de todas las atrocidades que ha cometido, ante lo cual el artista respondió: “De algunos yo creo que no y otros sí, sin duda, y tiene que ver con estas formas que le queremos dar al personaje, no quedarnos con la maqueta del malo, sino que sea un malo con matices, que cuando la gente lo empiece a odiar, lo quiera. Obviamente hay arrepentimientos en él”.

Sobre la relación que tiene con sus hijos en la ficción, Álvaro afirma que a todos los quiere, pero que hay relaciones muy distintas con cada uno de ellos, sobre todo con sus dos hijas mayores. “María Elsa ha sido una gran decepción para Armando. Era su regalona y no ha hecho la vida como él quería que la hiciera”, y agregó que pasa todo lo contrario con Isabel, quien es su cómplice en la historia.

“Hay una historia ahí que todavía para ella es muy confusa, que Armando conoce muy bien y prefiere mantener en silencio. Después se va a develar qué fue realmente lo que pasó. Es terrible, pero no tanto como se piensa”, aclaró sobre la confusa relación que tiene con su hija Isabel.

Finalmente, el actor asegura que “falta mucho todavía por ver, queda de esta primera temporada y viene una segunda que será muy intensa también”.