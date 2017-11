Mientras más se acerca el verano, son muchas más las personas preocupadas de perder peso para estas fechas, sin embargo, a veces los métodos a los cuales recurren no son los mejores.

Es por eso que una nutricionista recopiló algunas de las cosas que sus pacientes les han preguntado si funcionan para perder peso, ya que lo han escuchado por ahí.

Lo cierto es que muchas de estas cosas son dañinas para la salud y no ayudan a perder peso como se quiere. Por eso es mejor que revises esta lista:

1.- “Ándate a dormir sin cenar”

Es uno de los peores consejos que te pueden dar. Si bien la cena debe ser más liviana que el resto de las comidas, pues es mucho más difícil quemar estas grasas durante la noche, lo cierto es que irse a dormir con hambre es muy dañino.

Es estrictamente necesario comer todas las comidas y hacer caso al cuerpo cuando tiene hambre. Además, al acostarnos con sensación de vacío, nos hará comer mucho en la mañana, transformando esa comida en grasa, pues el cuerpo la necesita.

2.- “Elimina por completo los carbohidratos”

Todos los nutricionistas coinciden en que lo ideal es encontrar el equilibrio justo entre todos los grupos alimenticios. Si eliminas un tipo de alimento, aumentarás otro, lo que tendrá como resultado una dieta desbalanceada.

Además, todos tienen cuerpos distintos, y cada metabolismo influye en que necesitemos más o menos cantidades de cada alimento. Por eso, antes de eliminarlos, es mejor que busques el equilibrio.

3.- “Come mucho apio y bajarás de peso”

Hay alimentos que son conocidos bajo el nombre de “alimentos con calorías negativas” e incorporan al cuerpo menos calorías de las que se gastan en digerirlos, un ejemplo de ellos es el apio.

Para muchos, este tipo de comidas ayudan a perder peso, pero lo cierto es que no se adelgaza comiendo más de ellos.

Sí es verdad que incorporar estos alimentos a tu dieta diaria ayudará a que mejores tu cuerpo y tu alimentación, pero esto debe ir acompañado de un cambio en toda tu alimentación.

4.- “Si haces ejercicio, puedes comer todo lo que quieras”

Sí es cierto que hacer ejercicio nos ayudará de sobremanera a perder peso y cambiar nuestros hábitos, pero eso no significa que debamos comer cualquier cosa.

Hacer ejercicio también nos debe llevar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, pues una hora de ejercicio diaria no es suficiente para quemar una ingesta hipocalórica de alimentos.

5.- “La dieta de los jugos es infalible”

Muchos creen que hacer una dieta en base a jugos es lo mejor para desintoxicar el organismo, pero hay que tener mucho cuidado, pues llevará a un gran déficit nutricional.

El cuerpo de por sí tiene sus propios procesos para desintoxicarse, y si bien ayudarlo está bien, no hay que exagerar con cosas que nos llevarán a un deterioro en nuestra salud.

6.- “Si tienes hambre, engaña al estómago”

Muchos creen que pueden engañar al cuerpo cada vez que siente hambre comiéndose un chicle o tomando agua. Sin embargo, esto es muy malo para la salud.

Tener hambre es la forma en que el cuerpo expresa su necesidad de nutrientes, por eso es que hay que escucharlo y comer cuando se tiene esa sensación.

Para aliviar el hambre lo mejor e incluir la cantidad de nutrientes necesarios, de esta forma verás cómo dejas de sentir hambre a cada rato.

7.- “Olvídate del gluten”

Al igual que con los carbohidratos, muchos creen que eliminando el gluten por completo de la dieta diaria se bajará de peso.

Sin embargo, cada nutriente en su justa medida aporta lo necesario para el cuerpo. Sólo quienes son celíacos deben eliminar el gluten de su dieta.

8.- “Usa aceite de coco para bajar de peso”

Este aceite tiene muchas propiedades beneficiosas para el cuerpo y la salud, no obstante, pertenece al grupo de las grasas, por lo que su consumo debe ser moderado.

Algunos creen que es necesario tomar una cucharada extra todos los días, pero esto no es necesario. Sólo basta con incorporar un poco a nuestras comidas.

9.- “No puedes hacer dieta si no respetas las 6 comidas”

Una de las opciones más recomendadas para acelerar el metabolismo es como 6 pequeñas porciones de comida al día.

Sin embargo, esto no significa que si no lo hacemos no podamos bajar de peso, hay otras opciones que se adaptan a distintos cuerpos.

10.- “Elimina cualquier tipo de soda”

Las sodas dietéticas no influyen negativamente en el peso, y de hecho hay gente que cuando las consume sienten más saciedad. Hay dietas que aseguran que dejando de tomar sodas, se bajará mucho de peso, pero según esta nutricionista esto es falso.

Sin embargo, las bebidas son dañinas para nuestra salud y esa es la verdadera razón para no consumirlas.