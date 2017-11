Los memes que dejó declaración de Sebastián Piñera asegurando que su mejor concierto fue el de The Beatles

Gran revuelo causó en redes sociales un recuadro que se viralizó en donde se detallan las “preferencias artísticas” de todos los candidatos a La Moneda. Y es que en la imagen se lee que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, asegura que el mejor concierto al que ha asistido fue el de The Beatles.

Tras esta declaración, la mayoría de los cibernautas no creyeron las palabras del empresario, por lo que la incredulidad rápidamente se transformó en memes que se divulgaron por redes sociales, y que muestran al aspirante presidencial en distintas imágenes icónicas del cuarteto de Liverpool.

No obstante, su mujer, Cecilia Morel, salió en su defensa asegurando que efectivamente Piñera tuvo el privilegio de ver un show en vivo de la mítica banda.

“Él vivió en EE.UU. porque su papá era embajador ante las Naciones Unidas, también vivió en Bélgica y, a veces, viajaban solos los hermanos. En uno de esos años, porque no sé exacta la fecha, no te podría decir la fecha, fueron a ver a los Beatles y tuvieron la suerte. Era el momento en que estaban despegando, o sea, eran muy famosos pero todavía era posible asistir económicamente”, aseguró la ex Primera Dama a radio ADN.

De todas formas, las declaraciones de Morel no han logrado convencer a todos los usuarios de la web, por lo que muchos sacaron a relucir toda su imaginación para hacer divertidos memes sobre la declaración del ex mandatario.

A continuación revisa algunos de ellos:

