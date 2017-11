Malvado plan de obispo desconcertó a seguidores de “Perdona Nuestros Pecados”

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”.

En dicho episodio se mostró el regreso de Camilo Corcuera a Villa Ruiseñor, algo que remecerá a muchos de los personajes involucrados en la historia. Sin embargo, hubo una escena protagonizada por el obispo Subercaseaux que llamó la atención de los televidentes.

Todo comenzó cuando el personaje interpretado por Héctor Noguera decidió llevarse al padre Reynaldo a Chillán para de esta forma alejarlo de los pecados y de la tentación que le produce María Elsa, algo que no tenía para nada contento al cura de Villa Ruiseñor.

Es por eso que en el capítulo de anoche, el padre no aguantó más y le comunicó a la autoridad eclesiástica, frente a todos los demás curas, que regresaría a Villa Ruiseñor.

“Yo no puedo estar arrepentido de amar a quien amo. La verdad es que a estas alturas el perdón de Dios me importa muy poco (…) Yo ya tomé una decisión y no pienso dar pie atrás. Yo me voy a Villa Ruiseñor ahora mismo”, señaló, ante la mirada atónita de los presentes.

No obstante, Subercaseaux no se quedó de brazos cruzados, por lo que decidió idear un malvado plan para que así Reynaldo se quede en Chillán con ellos: le puso un misterioso ingrediente al agüita de hierbas que le sirvió.

En el avance del próximo capítulo quedó demostrado que la estrategia del obispo funcionó, ya que se ve al padre descompensándose y cayendo al suelo cuando estaba próximo a abandonar el lugar.

Finalmente, como cada capítulo los televidentes no pudieron evitar hacer sus comentarios a través de Twitter, quienes se mostraron bastante desconcertados por el plan del obispo.

Revisa las reacciones:

Les dije que el monseñor lo drogó para quedarse con él 🌚 #LaDetención — Nicolás (@Nico_Antonio) November 9, 2017

El obispo es igual de tranfugo que el Quiroga #LaDetención — katita deneken (@bihd) November 9, 2017

#LaDetención me indigna Obispo que feoo! — Bárbara Alarcón (@javi_tha93) November 9, 2017