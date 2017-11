Marca inglesa decidió no retocar digitalmente a sus modelos y se generaron opiniones divididas

La marca de ropa británica, Missguided, decidió cambiar su estrategia de marketing y para eso decidieron incorporar a sus filas a modelos más realistas que muestren las “imperfecciones” que la gran mayoría de las mujeres tienen, como por ejemplo, las estrías.

El mensaje que quiere entregar esta empresa es el de “autenticidad y realismo”, por lo que la idea es no retocar digitalmente las fotos y así lograr más cercanía con los clientes.

Tras publicar algunas de las nuevas imágenes en su página de internet, inmediatamente sus consumidores agradecieron que muestren mujeres más “reales”, por lo que rápidamente llenaron de buenos comentarios las redes sociales de la marca.

“Qué refrescante ver que las fotografías de las modelos no han sido editadas. Muy bien hecho Missguided, estoy muy orgullosa del mensaje que quieren entregar”; “Esto me hace sentir mucho mejor, después de ver mis marcas en un probador ayer casi lloro”; “Ellas son chicas normales, como yo” o “Me di cuenta que no editaron a las modelos de Missguided, esto es hermoso”, fueron algunos de los comentarios recibidos tras publicar las fotos.

Sin embargo, de igual forma hubo varios detractores a esta decisión, ya que según indicó el diario británico, Daily Mail, hubo varios usuarios que aseguraron que prefieren ver que las modelos luzcan mejor que ellos.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que una tienda opta por poner imágenes de gente más real, ya que hace algún tiempo ASOS compartió una sesión de fotos que se caracterizó por la naturalidad con la que la empresa de ropa mostró a sus modelos, llamando la atención el hecho de no haber usado ningún tipo de retoque digital.

Revisa las imágenes a continuación:

¿Qué te parece la idea?